Wittlicher Polizei zieht Bilanz: Viele Einsätze zu Silvester

In Wittlich, Brunoystraße, kam es zu einer erheblichen Körperverletzung, nachdem ein Besucher einer Feierlichkeit sein Mobiltelefon vermisste und dies auch laut kundtat. Hier führten die Streitigkeiten zu einer handfesten Auseinandersetzung, wonach eine Person mit mehreren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus in Wittlich eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zum Täter dauern hier noch an.

Polzei greift auch in Altrich ein

In Altrich kam es zu aggressiven Handlungen innerhalb einer ausschweifenden Familienfeierlichkeit. Nach dem Genuss von sehr viel Alkohol gerieten dort zwei Männer aneinander, wobei ein Messer zum Einsatz kam. Auch hier musste die Polizei eingreifen und letztlich die beiden Beteiligten ins Krankenhaus begleiten. Gegen den Hauptaggressor wird nun eine Anzeige wegen einer gefährlichen Körperverletzung vorgelegt.

Weitere Delikte in Wittlich

Am frühen Morgen des neuen Jahres ging es in einer Wittlicher Gaststätte in der Friedrichstraße gleichermaßen weiter. Der Wirt, der einen ungebetenen Gast seines Lokals verweisen wollte, wurde attackiert und zusätzlich beleidigt. Bei einer ansonsten unbeteiligten Person im Umfeld der Gaststätte konnte die Polizei zudem Betäubungsmittel und andere verbotene Gegenstände feststellen. Auch hier schritten die Beamten ein und erfassten Vorgänge in den Deliktsfeldern Körperverletzung, Beleidigung und Verstöße gegen das Betäubungsmittel- bzw. Waffengesetz.

