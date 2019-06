Wittlicher Tafel ergänzt Angebot

2007 öffnete die Wittlicher Tafel zum ersten Mal ihre Eingangstür und verteilt seitdem jeden Mittwoch qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden. Rund 100 ehrenamtliche Helfer - viele von Anfang an dabei - leisten unentgeltlich ihren Dienst in verschiedenen Einsatzgebieten.

Im Frühjahr 2018 startete ein neues vierköpfiges Ehrenamtsteam unter Begleitung der Leiterin der Tafel, Anja Adam und der Koordinatorin vor Ort, Ilona Justen, mit dem Projekt "Tafellädchen". Im Obergeschoss der Tafel wurde ein großer Raum, der bis dato als Teamraum genutzt wurde, in einen kleinen Laden umfunktioniert. Dank einer großzügigen Spende von Herrn Pfarrer Comes, Pfarreiengemeinschaft Wittlich und der tatkräftigen Unterstützung einiger ehrenamtlicher Helfer konnten Regale und Kisten gekauft und befestigt werden. Die Tafel hatte schon immer kleine Mengen an Haushaltswaren, Deko- und Spielsachen im Angebot. Neu hinzu kamen jetzt noch Bekleidung, Bettwäsche und Tischwäsche. Die Waren können nun anschaulich und gut sortiert an Tafelkunden und Klienten des Caritasverbandes gegen eine kleine Schutzgebühr abgegeben werden. Das Tafellädchen ist Bestandteil der Wittlicher Tafel und nur für bedürftige Personen mit entsprechendem Berechtigungsnachweis offen.

