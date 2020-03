Wittlicherin erhält Design-Award

Zeichnungen für den Film "Fantastische Tierwesen 3"

Seit einem Jahr ist die Wittlicherin Anne Clemens nun als Junior Zeichnerin bei Warner Brothers für den Film "Fantastische Tierwesen 3" tätig. Mit Stolz und Freude nahm sie ihre erste Auszeichnung entgegen, die, wie sie in ihrer Dankesrede betonte, ihr Ansporn für ihre weitere Arbeit sein wird.

Vom Innenarchitektur-Studium in Trier nach London zur Batman-Serie "Pennyworth"

Anne Clemens, die nach ihrem Abitur 2009 zunächst in Germersheim Englisch und Spanisch studierte, absolvierte danach in Trier erfolgreich ihr Studium zur Innenarchitektin. Nach einem dreimonatigen Praktikum, innerhalb des Studiums, als Kulissenbauerin in Los Angeles, war für sie klar: "Ich will zum Film" und zwar als Designerin ins Art Department.

Im Anschluss an ihren Bachelor ging Anne nach London und besuchte dort einen Film Design Kurs bei Art Director Terry Ackland-Snow in den Pinewood Studios, bekannt durch die Filme Supermann oder Batman. Daraufhin begann sie dann als Assistentin im Art Department in den Warner Brother Studios bei der Batman Spin-off Fernsehserie Pennyworth.

red