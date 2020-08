Als Stipendiat die USA erleben

So wie Jakob Backes aus Schwirzheim. Er war in den USA. Wegen der Corona-Pandemie musste er im März seinen für ein Jahr geplanten Aufenthalt in den Staaten vorzeitig beenden. Im August 2019 war er in die USA geflogen und hat dort bei einer Gastfamilie in Michigan gelebt. In Prüm trafen sich nun Jakob Backes und sein Stipendiats-Pate, der Eifeler Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder. Der Schwirzheimer Schüler, der das Regino-Gymnasium in Prüm besucht, berichtete von seinen Erlebnissen, von seiner Mitgliedschaft im Football-Team seiner High School, von seiner Gastfamilie und seinen neu gewonnenen Freundschaften. Auch der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf war Thema des Gesprächs. "Es beeindruckt mich jedes Jahr auf ein Neues, wie der Aufenthalt in den USA die jungen Menschen aus unserer Region prägt. Sie reifen an den Herausforderungen, denen sie sich stellen und sie gewinnen einen neuen Blick auf ihre Welt", sagte Schnieder nach dem Gespräch.

Wer wie Jakob in die USA gehen möchte, kann sich jetzt für das Programm ab Sommer 2021 bewerben: www.bundestag.de/ppp