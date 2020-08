Auf dem Rad die Eifel entdecken

Bei vielen fällt die Urlaubsreise dieses Jahr coronabedingt ins Wasser. Darin steckt die Chance, die einzigartige Naturlandschaft in der näheren Umgebung zu erleben. Wer sein Geld dieses Jahr nicht für eine Flugreise ausgibt, der hat es womöglich in die Anschaffung eines Fahrrads gesteckt. Aber bevor ein großer Fahrradurlaub ansteht, sollte man für den Anfang Routen in heimatlichen Gefilden auf gut erschlossenen und nicht zu steilen Radwanderwegen ausprobieren.



Viele Infos und eine große Auswahl an Radwanderwegen finden sich beispielsweise auf der Website von Komoot, Outdooractive oder Eurovelo. Als praktische Apps helfen sie unterwegs, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Sie geben auch Steigungen und zu überwindende Höhenmeter an. Viele Navis verfügen über eine 3-D-Ansicht, was bei der Einschätzung einer Strecke hilfreich ist. Google Maps ist für eine Radtour weniger geeignet, da das Tracking zu ungenau ist und den Radler oft über Autostraßen führt.





Mit speziellen Apps passende Touren planen



Speziell für die Eifel ist die Touren-App »Gastlandschaften Rheinland-Pfalz« von Outdooractive kostenlos im Apple Store und bei Google play erhältlich. Im Tourenplaner sind ausgewählte Wanderungen und Radwege der Eifel mit Tourenbeschreibung, Höhenprofilen und Fotos aufbereitet.



Wer seine Radtour gerne am PC zu Hause planen möchte, kann den interaktiven Tourenplaner Eifel nutzen (www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de). Dort empfiehlt die Tourist-Info Bitburger-Land als Top-Tipp die »Südeifel-Runde« entlang der idyllischen Flusstäler Nims und Prüm. Die als schwer eingestufte 60 Kilometer lange Strecke führt vorbei an der Wasserburg Rittersdorf und dem Stausee Bitburg, zwischen Holsthum und Irrel trifft man auf Hopfenfelder und man durchquert malerische Dörfer mit liebevoll restaurierten Bauernhäusern. Einen weiteren Augenschmaus ermöglichen freie Hochflächen mit einem weiten Blick auf die Landschaften.



Wer eine kurze und leichte Strecke bevorzugt, dem legen die Touristiker die Bitburger Gutland-Tour ans Herz. Sie führt streckenweise über den Nimsradweg, eine ehemalige Bahntrasse.





Kultur und Natur erleben



Als mittelschwerer Top-Tipp gilt die Stadt-Land-Fluss-Tour. Diese abwechslungsreiche Rundtour führt von Bitburg aus zu dem Stadtteil Bitburg-Matzen und weiter über Feld und Flur zu der Römischen Villa Otrang. Der zweite Streckenabschnitt erstreckt sich entlang der Nims. Auch bei dieser Tour bekommt man die Wasserburg Rittersdorf zu sehen.



Und nicht vergessen: Außer dem Navi sollten Flickzeug, Fahrradschlauch, Luftpumpe und ein kleines Fahrradwerkzeug (Multitool o. ä.) immer im Gepäck sein.

Sybille Schönhofen