Auf der Suche nach dem Glück

Tatsächlich scheinen die Menschen in modernen westlichen Gesellschaften zunehmend von Stress betroffen zu sein. Normen, Erfolgs- und Zeitdruck, Unsicherheit und Konflikte am Arbeitsplatz, in Schule und Partnerschaft spielen hierbei eine Rolle. Davon sind die Wissenschaftler des Faches Psychologie und des Forschungsinstituts für Psychobiologie an der Uni Trier, die über die "Herausforderungen der modernen Lebensgestaltung" forschen, überzeugt.

Dass Entspannung nicht nur der Seele gut tut, sondern sich langfristig positiv auf psychosomatische Beschwerden (Bluthochdruck, Spannungskopfschmerz, Rückenbeschwerden, Cholesterinspiegel ...) und die Widerstandsfähigkeit auswirkt, ist erwiesen. Krankenkassen haben erkannt, wie wichtig es ist, Stress zu reduzieren, um Kosten zu sparen und fördern Entspannungskurse, sofern diese zertifiziert sind. In Bitburg fallen darunter die Yoga-Kurse am Bit Reha Zentrum, beim Turnverein Bitburg und bei der Kath. Familienbildungsstätte. Die Barmer-Suche in Prüm ergibt leider null Treffer. In Wittlich übernimmt sie Kosten für unterschiedliche Gesundheits-Kurse. In Bernkastel gibt es Zuschüsse für Autogenes Training und Qi Gong u.a. beim SFG Bernkastel e.V.Wer bereit ist, die Stärkung seiner inneren Balance selber zu finanzieren, findet im Eifelkreis ein breites Angebot zur Stressbewältigung in Studios, beim DRK, in Familienbildungsstätten, Fitnesscentern, Volkshochschulen und Vereinen (Auswahl-Liste auf www.wochenspiegellive.de).

Yoga

Die Idee hinter fernöstlichen Philosophien wie dem Yoga ist die Annahme, dass das menschliche Wohlbefinden davon profitiert, wenn Körper, Geist und Seele miteinander in Einklang sind. Die westliche Welt entdeckt mehr und mehr den Nutzen der Jahrtausende alten indischen philosophischen Lehre. Vor allem die sportliche Seite des Yoga hat den früheren Anstrich, ein Hokuspokus von realitätsfernen Müsli-Essern im selbstgebatikten T-Shirt zu sein, verloren. Yoga hilft, beweglich zu bleiben und darüber hinaus durch Ruhe, Gelassenheit und Achtsamkeit den täglichen Herausforderungen besser zu begegnen. Mittlerweile ist Yoga so weit verbreitet, dass es die Kath. Familienbildungsstätte speziell für Senioren, Schwangere, Mama und Baby sowie für Kinder anbietet.

Klangschalen

André Käpper, der in Altenhof bei Densborn als Klangtherapeut arbeitet, schwört auf die Wirkung der so genannten "Klang-Massage" nach Peter Hess: "Die Gedanken kommen zur Ruhe, der Körper wird revitalisiert und gestärkt." Bei der Methode werden Klangschalen um und auf den Körper gestellt und angeschlagen. "Die harmonischen, obertonreichen Frequenzen von Klangschalen und Gong wirken direkt auf den Körper und Geist", erklärt Käpper. "Man gerät dadurch sehr schnell in einen Zustand zwischen Wachen und Schlafen, den sogenannten Alpha-Zustand, und ist bereit loszulassen."

Qi-Gong

Qigong bedeutet "Energiefluss systematisch lernen". Qigong ist nicht nur Bewegung, sondern eine Vorstufe zur Meditation, weil es die Konzentration auf sich und den Atem trainiert.

Tai-Chi

Tai-Chi zielt darauf, das harmonische Zusammenspiel von Körper und Geist zu fördern. Die zeitlupenartigen Bewegungen des Tai-Chi werden in der Vorstellung durch den Geist gelenkt und nicht durch Muskelkraft. Geeignet ist Tai-Chi besonders für Menschen mit Muskel- und Bewegungsbeschwerden.

Progressive Muskelentspannung

Die Familienbildungsstätte preist diese Methode an, weil sie schnell und leicht zu erlernen ist. Sie führt über die Entspannung der Muskulatur zur Ruhe.

Autogenes Training

Diese Methode führt Entspannung durch Autosuggestion herbei: Entspannung entsteht durch die intensive Vorstellung von Ruhe.

Waldbaden

Wälder haben wir in der Eifel genug. Warum also nicht mal darin baden? Waldspaziergänge klären die Gedanken und verbessern die Gesundheit. Japanische Wissenschaftler gehen davon aus, dass Bäume Heilkraft besitzen. Im Wald steige die Zahl der Killerzellen, und das Immunsystem verbessere sich. Blutdruck, Kortisol und Puls würden sinken. Wenn in Japan die Bäume auch andere sind, eins ist auch bei uns offensichtlich: Im Wald fällt es leicht zu entspannen und das Bad in der Natur wirkt entschleunigend.

Sybille Schönhofen (Bil)

Tipp: Kontakte (keine vollständige Liste!)

