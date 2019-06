Autofreier Rad-Erlebnistag »Nim(m)s Rad« lädt zum Radeln ein

Am Pfingstmontag, 10. Juni, kann die Landstraße L 5 entlang der Nims, zwischen Rittersdorf und Rommersheim, auf einer Strecke von 30 Kilometern mit dem Rad oder auch zu Fuß erkundet werden. "Auch in diesem Jahr können Radler, Skater und Wanderer die Schönheit des Nimstals ohne Störung durch Fahrzeuge genießen", so Aloysius Söhngen, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Prüm bei der Pressekonferenz in Schönecken. "Dabei dürfen alle Teilnehmer wieder große Gastfreundschaft in vielen Gemeinden entlang der Strecke erleben. So braucht man an diesem Tag immer viel mehr Zeit, als für die Bewältigung der Strecke eigentlich nötig wäre".

In den zehn Ortsgemeinden entlang der Radstrecke lädt am Rad-Erlebnistag "Nim(m)s Rad" wieder ein vielfältiges Programm zu Zwischenstopps ein. Bei Unterhaltung für Groß und Klein sowie Eifeler Spezialitäten können sich alle Teilnehmer eine kleine Verschnaufpause gönnen. Auch Josef Junk, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bitburger Land, verspricht: "Viele Orte sind wieder mit großem Einsatz dabei. Dafür möchte ich mich bedanken. Die Angebote sollte sich niemand entgehen lassen". Von 9 bis 19 Uhr ist die Landestraße L 5 für den motorisierten Verkehr gesperrt. Nur Fahrzeuge ohne Motor? Eine Ausnahme gibt es an diesem Tag, denn auch Fahrer von E-Bikes sind an der Nims willkommen. Damit den Hilfsmotoren nicht schon vorzeitig der Saft ausgeht, können die Radler ihre Batterien in den Ortsgemeinden Rittersdorf, Lasel, Schönecken und Giesdorf an E-Bike-Ladestationen anschließen.

Für Gäste ohne Hilfsmotor stehen bei schweren Beinen wieder zwei kostenlose Radlerbusse zur Verfügung, die ab 9 Uhr zwischen Rommersheim und Rittersdorf pendeln. Das Programm und weitere Infos gibt es unter:www.nimmsrad.info