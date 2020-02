Bankautomaten bleiben in Waxweiler und Daleiden

Nach Reaktionen von Mitgliedern und Kunden zu den Schließungen der Geschäftsstellen Waxweiler und Daleiden hat der Vorstand der Raiffeisenbank Westeifel Gespräche mit betroffenen Bürgern, Unternehmern und Verantwortlichen der Kommunen geführt.

„Wir haben uns, wie nach der Pressekonferenz in Arzfeld versprochen, in den letzten Tagen viele Gedanken darüber gemacht, wie wir unserem Förderauftrag gerecht werden können, ohne die langfristigen Ziele einer gesunden und selbstständigen Regionalbank zu gefährden“, sagt Mark Kaffenberger, Mitglied des Vorstandes der Bank.

In beiden Orten ist die Bargeldversorgung ein zentrales Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Vor allem älteren und nicht mobilen Kunden fällt es schwer, sich mit Bargeld zu versorgen. „Bislang stellt die Kreissparkasse Bitburg-Prüm diese in Daleiden mit ihrer mobilen Filiale sicher. In Waxweiler betreibt sie einen Selbstbedienungsstandort. Hier wird demnächst auch ein Kontoauszugsdrucker der Raiffeisenbank Westeifel einziehen. Und auch in Daleiden wird ein gemeinsamer SB-Standort von Raiffeisenbank und Sparkasse entstehen“, erläutert Rainer Nickels, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Klaus Peters, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank Westeifel, ergänzt: „Wir werden zusammen mit der KSK in beiden Orten einen gemeinsamen Geldautomaten installieren. Außerdem können Kunden ab so-fort bei einem Einkauf ab 10,00 Euro bis zu 200,00 Euro Bargeld an der Kasse der EDEKA-Schmitz-Filialen in Daleiden, Waxweiler und auch Bleialf abheben.“

"Unser gemeinsames Engagement ist ein Novum im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Alle gewinnen: unsere Kunden, unsere Region, unsere beiden Häuser“ betont Ingolf Bermes, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.