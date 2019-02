Ingolf Bermes, Vositzender des Vorstands, spricht beim Rückblick auf das Jahr 2018 von guten Ergebnissen und einem soliden Wachstum. Das bilanzielle Wachstum von einem Prozent auf 1.363 Millionen Euro sei Beleg für eine stabile und gesunde Entwicklung des Geldinstituts. Das Kundenvolumen wuchs um 2 Prozent auf fast eine Millarde Euro. Ein Wachstumsträger ist das Kreditgeschäft. Obwohl die Baupreise stetig steigen, investieren die Menschen kräftig in den privaten Hausbau, legt Vorstandsmitglied Rainer Nickels dar. Hier lagen die Darlehenszusagen bei 71 Millionen Euro.



Als Folge des niedrigen Zinsniveaus verzeichnet die Kreisparkasse (KSK) eine Renaissance des Bausparens. Die Kunden schlossen Bausparverträge im Umfang von 53 Millionen Euro ab, um sich das Zinsniveau langfristig zu sichern.

Wertpapieranlage gegen die Vermögensvernichtung

In Zeiten des Zinstiefs - und Bermes sieht keine Zinserhöhung in diesem Jahr - empfiehlt der KSK-Vorstand in Wertpapiere zu investieren, »um eine Vermögensvernichtung zu vermeiden«. Neben der persönlichen Beratung steht dazu seit Oktober ein »Robo-Adviser« mit dem Namen »bevestor« zur Verfügung. Wer sich die App auf sein Smartphone runterlädt, kann digital Geld in Wertpapieren anlegen und sein Vermögen verwalten. Ab 25 Euro Invest im Monat ist das möglich.

bevestor - "Das ist die moderne Sparkasse"

Ein digitaler Assistent ermittelt Wünsche und Ziele des Kunden und stellt eine passende Auswahl von Portfolios zusammen. Kauf und Verkauf von Wertpapieren geschieht vollautomatisch. Der Nutzer kann jederzeit über sein Handy die Bewegungen seiner Anlagen ansehen. »Das ist die moderne Sparkasse«, so Bermes. »Wir entwickeln die Digitalisierung weiter.« Damit reagiere das Geldinstitut auf die steigende Nachfrage nach digitalen Leistungen bei ihren Kunden, so Nickels. Neu ist hier die Echtzeitüberweisung beim Online-Banking, die auch an Sonn- und Feiertagen innerhalb von 20 Sekunden auf dem Konto des Empfängers ankommt.

Modernisierung der Filialen in Arzfeld und Irrel

Neben der Digitalisierung setzt die KSK weiter auf persönliche Beratung. Beim Bankentest Bitburg des Internationalen Instituts für Bankentests wurde sie 2018 Sieger in der Wertung »Beratung Privatkunden«. Damit auch das Äußere stimmt, investiert die KSK im laufenden Jahr in die Modernisierung ihrer Filialen in Arzfeld und Irrel.



Eine weitere Neuerung im vergangenen Jahr war die Einführung der Mobilen Filiale, die in 26 Gemeinden Station macht. Die KSK sei damit an mehr Orten als vor ihren Filiaschließungen präsent, betont Bermes. 8000 Kunden haben dieses Angebot seither genutzt.

Bilanz nach Unwetter: für 1 Million Euro unbürokratische, zinslose Sofortkredite

Die Verbundenheit mit den Menschen des Eifelkreises zeigte die KSK auch gemeinsam mit der Volksbank Eifel und der Raiffeisenbank Irrel, als die Institute 2018 ein Sonderkreditprogramm für die Opfer der Unwetter im Juni auflegten. Aus der Soforthilfe flossen in mehr als 100 Fällen jeweils 10.000 Euro zu einem symbolischen Zinssatz von 0,01 Prozent (1 Euro pro Jahr).