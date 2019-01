Berlin schmeckt die Eifel

Auf dem Programm der Kinder standen verschiedene Auftritte. Zuerst besuchten sie den Eifeler Bundestagsabgeordneten und Schirmherrn der Miniköche Patrick Schnieder im Deutschen Bundestag, wo die Miniköche ausgewählte Gäste mit kulinarischen Spezialitäten aus der Eifel begeisterten. Schnieder bekräftige im Anschluss: "Die Miniköche sind nicht nur ein wunderbares Aushängeschild für die Eifel, sondern auch Botschafter für regional erzeugte Lebensmittel und für gesundes Essen."

Am Samstag, 20. Januar, traten sie bei der Grünen Woche, der internationalen Ausstellung für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, in Berlin auf. Unter den Augen der Profiköche Thomas Herrig (Gasthaus Herrig, Meckel) und Tobias Stadtfeld (Heidsmühle in Manderscheid) trafen die Miniköche die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner. Die Ministerin betonte die Wichtigkeit des Miniköche-Projektes: "Das Wissen darum, wie man sich schnell und leicht ein Essen selbst zubereitet ist gerade dann wichtig, wenn der Griff zu Fertignahrungsmitteln immer leichter wird. Je früher dieses Wissen und Grundlagen gesunder Ernährung vermittelt werden, umso besser - Essgewohnheiten später noch umzustellen, fällt oft schwer. Kinder sollen deshalb lernen, wo unser Essen herkommt, ein Bewusstsein entwickeln, wie man sich ausgewogen ernährt. Auch Schnieder zeigte sich vom Auftritt der Miniköche beeindruckt: "Mein Dank gilt den Kindern, die hier einem großen Publikum ihr Können gezeigt haben. Man sieht den Kindern die Freude am Zubereiten und Servieren deutlich an."