Bürger für Naturschutz ausgezeichnet

Aus den zahlreichen Bewerbungen für das innovativste Bürgerengagement des Eifelkreises zum Thema »Natur schützen & erleben!« hat die Jury 13 Preisträger und Initiativen in vier Kategorien ausgewählt.

Kategorie U21:

Als jüngste Naturschützer wurde die Waldgruppe der katholischen Kindertagesstätte St. Peter (Bitburg) ausgezeichnet. Seit 2003 verbringen Kinder ihren Kita-Alltag an fünf Vormittagen auf dem Waldgelände »Kolmeshöh« und erkunden den Lebensraum Natur.

Kategorie Alltagshelden:

Der Förderverein Geschichte und Kultur Holsthum e.V. (Leitung: Mechthild Kohl-Heck) erhält den Preis u. a. für einen Rundwanderweg, den er um die Gemeinde angelegt hat. Weiterer Preisträger: der Kreisimkerverband Bitburg (Leitung: Ralf Schröder, Speicher). Ebenfalls geehrt wurden Gregor Kreten (Wolsfeld), der Kindern in seinen Walderlebnistagen die heimische Natur näherbringt, Manfred Christian (Sefferweich) für seine Initiative Lernort Natur und Markus Thies (Pronsfeld), der sich für den Schutz der Fledermäuse einsetzt. Weitere Preisträger: die »Rüstigen Rentner« (Oberkail), denen die Gemeinde u. a. die komplette Beschilderung des Waldlehrpfads zu verdanken hat, und die Eifelverein-Ortsgruppe Waxweiler. Zu den von ihr umgesetzten Projekten zählt beispielsweise das Biotop am Devon-Pfad bei Waxweiler.

Kategorie Unternehmer:

Getreu dem Motto »Natur schützen & erleben!« wurden Unternehmer ausgezeichnet, die sich bewusst für Umweltschutz einsetzen. Die Zahnen Technik GmbH (Arzfeld) erhielt den Preis, weil sie durch ihre Abwassertechnik eine Vorreiterrolle einnimmt. Das zweite ausgezeichnete Unternehmen ist die Schmitz GbR (Daleiden), die in Bleialf den ersten komplett energieautarken Lebensmittelmarkt Deutschlands errichtet hat. Durch die Umsetzung regenerativer und energetischer Maßnahmen in ihren drei Märkten spart das Unternehmen nach eigenen Angaben jährlich 321 Tonnen CO2 ein.

Kategorie Lebenswerk:

Höhepunkt der Verleihung des Deutschen Bürgerpreises ist die Kategorie »Lebenswerk« für Menschen, die sich in vorbildlicher Weise seit mehr als 25 Jahren engagieren.

Ausgezeichnet wurde Herbert Schneider (Metterich). Vorstand der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Ingolf Bermes, zur Begründung: »Herbert Schneider hat mit seinem unermüdlichen Einsatz, seinem großen Erfahrungsschatz und viel Herzblut unzählige Stunden im Monat in den Schutz und die Verbesserung der Gewässer in unserer Heimat investiert.«



Auch Paul Dohm (Arzfeld)wurde ausgezeichnet. MdB Patrick Schnieder in seiner Laudatio: »Paul Dohm widmet sich mit Hingabe viele Stunden im Monat dem Natur- und Artenschutz in unserer Heimat. Seit fast 40 Jahren investiert er all seine Kraft und Zeit in das Engagement vor Ort.«



Weiterer Preisträger ist Klaus Thiel (Speicher). Vorstandsmitglied Rainer Nickels: »Herr Thiel ist seit 65 Jahren ehrenamtlich in seiner Heimatgemeinde Speicher tätig. In der Zeit seines Vorsitzes der Ortsgruppe Speicher betreute er ca. 100 Kilometer Wanderwege, rund 40 Ruhebänke in und um Speicher, organisierte die Unterhaltung von ca. 30 Nistkästen, die Ausrichtung des jährlichen Martinsumzuges sowie die laufende Betreuung und Unterhaltung von drei Kapellen.«