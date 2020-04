Coronavirus: Ticker für den Eifelkreis

Freitag, 17. April:

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 147 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Hiervon gelten 83 als genesen. Der Eifelkreis verzeichnet bisher drei Sterbefälle, die mit Covid-19 in Verbindung gebracht werden.

Sonntag, 12. April:

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 135 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 64 als genesen.

Montag, 6. April:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 42 Personen in Bitburg vorgestellt. Es wurden 37 Personen getestet und fünf Personen beraten.

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 124 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 31 Personen als genesen.

Wie bereits am Morgen berichtet wurde, ist eine männliche Person aus dem Eifelkreis an den Folgen einer Corona-Infektion verstorben.

Die Sichtungsstelle in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) ist in dieser Woche an folgenden Tagen geöffnet: Mittwoch (8 bis 16 Uhr), Karfreitag (10 bis 14 Uhr) und Karsamstag (10 bis 14 Uhr). Die Einfahrt ist ausgeschildert. Die Besucher benötigen eine Krankenversicherungskarte und ihren Personalausweis.

Sonntag, 5. April:

Insgesamt hat das DRK im Auftrag der Kreisverwaltung 1.200 getestet, davon hatten sich bisher im Eifelkreis 121 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Hiervon gelten 30 Personen als genesen.

Samstag, 4. April:

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 118 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Hiervon gelten 30 Personen als genesen.

Freitag, 3. April:

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 114 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Hiervon gelten 21 Personen als genesen.

Donnerstag, 2. April:

Öffnungszeiten der Sichtungsstelle in der Wankelstraße

Die neue Sichtungsstelle in der Wankelstraße (ehemalige Comissary Bitburg; Gewerbegebiet auf Merlick) ist Freitag, Sonntag, Montag und Mittwoch von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Betrieben wird sie vom DRK Kreisverband im Auftrag des Eifelkreis durch Ehrenamtliche. Die freien Ressourcen nutzt das Gesundheitsamt, um gemeinsam mit dem DRK mobile Einsätze der Sichtungsstelle im Kreisgebiet durchzuführen. (red)

Mittwoch, 1. April:

Insgesamt 112 Menschen infiziert, 21 genesen

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 32 Personen in Bitburg vorgestellt; hiervon wurden 26 Personen getestet und 6 Personen beraten. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 112 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 21 Personen als genesen.

Sichtungsstelle zieht um:

Am morgigen Donnerstag, den 2. April, wird die Sichtungsstelle auf den neuen Standort in der Wankelstraße (Gewerbegebiet Auf Merlick) verlegt und ist daher geschlossen.

Dienstag, 31. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 45 Personen in Bitburg vorgestellt. Hiervon wurden ­­37 Personen getestet und acht Personen beraten. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 96 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 20 Personen als genesen. Gegenüber dem Vortag gibt es keine Veränderung.

Ein Patient aus dem Eifelkreis befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung im Schwerpunktkrankenhaus für Corona-Patienten in Gerolstein. Der Patient ist auf Beatmung angewiesen.

Montag, 30. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes ­­70 Personen in Bitburg vorgestellt. Hiervon wurden ­­61 Personen getestet und neun Personen beraten.

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 96 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 20 Personen als genesen. Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Ein Patient aus dem Eifelkreis befindet sich in stationärer Behandlung im Schwerpunktkrankenhaus für Corona-Patienten in Gerolstein. Der Patient muss beatmet werden.

Sonntag, 29. März:

Heute haben sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 29 Personen in Bitburg vorgestellt. Hiervon wurden 27 Personen getestet und zwei Personen beraten. An der mobilen Sichtungsstelle Bleialf haben sich im gleichen Zeitraum 41 Personen vorgestellt, neun Personen davon wurden getestet und 32 beraten.

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 91 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Hiervon gelten 13 Personen als genesen! Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Darüber hinaus befinden sich mehrere Personen zur näheren Untersuchung im Krankenhaus. Ein Patient aus dem Eifelkreis in die Corona-Klinik nach Gerolstein verlegt. Der Intensivpatient wird künstlich beatmet.

Samstag, 28. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 23 Personen in Bitburg vorgestellt. Hiervon wurden 17 Personen getestet und sechs Personen beraten.

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 88 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 13 Personen als genesen! Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Darüber hinaus befinden sich mehrere Personen zur näheren Untersuchung im Krankenhaus. Von ihnen wurde bisher keine Infektion bestätigt.

Freitag, 27. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 32 Personen in Bitburg vorgestellt. Hiervon wurden 24 Personen getestet und acht Personen beraten.

Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 78 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten 12 Personen als genesen!Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Darüber hinaus befinden sich mehrere Personen zur näheren Untersuchung im Krankenhaus. Von ihnen wurde bisher keine Infektion bestätigt.

Donnerstag, 26. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 57 Personen in Bitburg vorgestellt; hiervon wurden 34 Personen getestet und 23 Personen lediglich beraten. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 62 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten vier Personen als genesen! Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten.

Mittwoch, 25. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 64 Personen in Bitburg vorgestellt. Hiervon wurden 36 Personen getestet und 28 Personen lediglich beraten. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 61 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Hiervon gelten vier Personen als genesen! Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Aktuell befinden sich drei Personen in Krankenhausbehandlung.

Neben der Sichtungsstelle in Bitburg konnten sich heute Personen in Körperich in der Gaytalhalle beraten und testen lassen. 50 Personen haben diese Möglichkeit genutzt. Hiervon mussten vier Personen getestet werden. 46 Personen wurden lediglich beraten. Am Freitag 27. März, ist die Sichtungsstelle in Daleiden auf dem Gelände der Grundschule von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Am Sonntag 29. März, wird eine Sichtungsstelle in Bleialf auf dem Gelände der Realschule Plus eingerichtet, die ebenfalls von 10 bis 14 Uhr geöffnet ist.

Dienstag, 24. März:

Heute haben sich bei der Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm unter Mitwirkung des DRK Kreisverbandes 81 Personen vorgestellt. Es wurden 50 Personen getestet und 31 Personen lediglich beraten. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 56 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Seit Dienstag befinden sich drei Personen in Krankenhausbehandlung. Drei Personen gelten als genesen. Bei ihnen war keine Infektion mehr feststellbar, sodass sie aus der Quarantäne entlassen werden konnten.

