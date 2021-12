Die historische Weihnachtskrippe von Waxweiler

as Werk nimmt die Hälfte der Empore am Marienaltar ein und zeigt Figuren des bekannten Feldmochinger Bildhauers Otto Zehentbauer. Die Krippe kann täglich bis Ende Januar 2022 besichtigt werden. Durch den Einwurf eines 50 Cent-Stücks erleuchtet sie festlich und spielt besinnliche Musik. Die Geschichte der Weihnachtskrippe in Waxweiler beginnt der Pfarr- und Ortschronik zufolge im Jahr 1924. Postmeister Mathias Hubert, Hauptlehrer Peter Faas (Vater des früheren Prümer Studiendirektors und Museumsleiters Franz-Josef Faas) und Dechant Johannes Weber waren die damaligen Initiatoren.

Die örtliche Künstlerin Paula Francois malte dazu ein herausragendes Landschaftsbild von Bethlehem mit See, einem Hirtenfeld und der Verkündigung der Geburt Jesu an die Hirten. 1930 ergänzte die Pfarrei Waxweiler die Krippe um die Heiligen Drei Könige. Bis heute ist die figürliche Darstellung der Weihnachtsgeschichte durch viele ehrenamtliche Helfer und Spenden schrittweise erweitert, teilweise neugestaltet und mit zusätzlichen Figuren bereichert worden. In den 1990er Jahren war das Werk als Leihgabe in der weltbekannten Ausstellung Krippana in Losheim ausgestellt.