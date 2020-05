Eifelkreis: Aufruf zum Blutspenden

Weltkriegsbombe nach nur 26 Minuten entschärft

Stadt Trier. Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in Trier ist am Mittwochabend reibungslos verlaufen. Um 19.56 Uhr meldete der Kampfmittelräumdienst: „Bombe entschärft“. Um 19.30 Uhr war das Gelände in einem 500-Meter-Radius um den Fundort am Mattheiser Weiher evakuiert und die Experten hatten damit begonnen, die 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich zu machen.