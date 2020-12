Eine Stimme aus der Eifel erobert die Charts

»Ich hab‘ dein Herz mal aufgehoben – wir sind beide hoch geflogen«, so lauten die ersten Textzeilen aus Nina Grommes Song »Mein Herz brennt« Seit ihrem Debüt 2019 hat die 38-jährige Sängerin, die in Bitburg geboren wurde und in Oberweis aufgewachsen ist, vier Singles veröffentlicht und damit erste Erfolge in der Schlagerszene gefeiert.

Unterstützung erhält sie von ihrem Produzenten Patrick Düppre aus Niersbach. Er entdeckte ihr Talent und brachte sie zum Schlager: »Eigentlich sollte es kein Schlager werden, aber Patrick Düppre hat mich überzeugt…«, sagt Nina. »Okay, ich war schon immer leidenschaftliche Schlagertänzerin. Egal auf welchem Fest `Ein Stern‘ oder ‚Atemlos‘ ertönte – ich war die erste auf der Bühne zum Tanzen. Deshalb kann ich nicht abstreiten, dass Patrick recht hatte und mein Herz wohl doch für Schlager schlägt«, erzählt Nina, die neben Helene Fischer auch ein Fan von Sarah Connor ist. Wie die Musik ihrer Vorbilder sind auch Ninas Lieder emotional und universal. Egal in welcher Lebenslage oder Stimmung sich jemand befindet – in den Liedtexten ist es möglich, sich wiederzufinden: »Wir haben alle Höhen und Tiefen, egal ob jung oder alt, dick oder dünn, groß oder klein – jeder hat seine persönlichen Erlebnisse, die er nicht immer jedem mitteilen möchte oder kann. Und genau da kommt meine Musik ins Spiel. Ich möchte meine Erlebnisse den Leuten mitteilen – egal ob es Erinnerungen sind oder aktuell. So kann jeder sehen, dass er nicht alleine ist.«

Und das Konzept geht auf: Ninas Fangemeinde wächst und damit auch ihr Erfolg. »Mein Herz brennt« war fast neun Monate lang in den Apres-Ski Lounge Charts vertreten und hat es dort zwischenzeitlich bis auf Platz 3 geschafft. Der Song »Flucht nach Nirgendwo« kletterte bis an die Spitze.

Mit Musik aus der Krise flüchten

»Dieser Erfolg ist irgendwie nicht real. Ich hätte nie daran geglaubt, überhaupt irgendwo etwas zu erreichen, dann noch in der Coronazeit. Aber Patrick Düppre hat es mir vorausgesagt, er glaubte von Anfang an mich und ich habe ihm einfach vertraut,« so die Künstlerin. Vielleicht ist die Botschaft des Liedes »Flucht nach Nirgendwo« aber auch genau das, wonach sich die Menschen in der Krise sehnen. Denn der Song erzählt von den kleinen und großen Fluchten, von Aufbruch und Neuanfang.

Auch für die Weihnachtszeit – die in diesem Jahr viele Menschen mit Sorgen belastet – hat die Sängerin etwas: mit »Während Du schläfst« ist kürzlich ein besinnliches Lied für die Feiertage erschienen.

Die Welt des Schlagers bleibt eine Hürde

Trotz des Erfolges ist sich die Eiflerin bewusst darüber, dass es schwierig ist, sich in der Welt des Schlagers wirklich durchzusetzen: »All die bekannten Stimmen und Stars, die natürlich zusätzlich ein 1a Management im Rücken haben, sind mir Millionen Schritte voraus.

Mir war es immer nur wichtig, gehört zu werden. Damit war ich schon zufrieden, weil Musik mich unglaublich glücklich macht. Dieser große Erfolg ist sozusagen ein wunderschöner Nebeneffekt, der mich auch in dem was ich tue bestätigt.«

Und deshalb wird Nina Grommes auch im Jahr 2021 nicht damit aufhören Musik zu machen: »Weiter schreiben und singen, wie es mir gefällt. Und vor allem weiterhin viele Menschen damit erfreuen.«

Ihre neue Single "Während du schläfst" ist seit dem 12.Dezember auf allen gängigen Musikplattformen erhältlich.

Geboren in Bitburg, aufgewachsen in Oberweis.

Ausbildung zur Industriekauffrau in Trier.

Macht seit 13 Jahren Musik, u.a. in der RockCoverband »Stagefright«.

Lieder: »Mein Herz brennt«, »Eine Million«, »Flucht nach Nirgendwo«, »Während du schläfst«.

YouTube: www. tinyurl.com/yaqjgmsv

