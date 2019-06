Fünfte Generation Miniköche

Bei der Zeremonie zeigten sie, was sie gelernt hatten und verwöhnten die 180 Gäste mit einem selbst zubereiteten Dreigängemenü. Zudem überreichten sie 3000 Euro aus der Kinderhilfsaktion aller Miniköche an den Verein Nestwärme. Jürgen Mädger, Gründer der Europa-Miniköche, stockte spontan um 1000 Euro auf, der Verein "Eifel hilft" gab noch 2000 Euro dazu.

In den vergangenen Gruppen haben bereits 136 Miniköche aus der Eifel am Projekt Europa-Miniköche teilgenommen. Im Gasthaus Herrig in Meckel und im Hotel Heidsmühle in Manderscheid werden die Miniköche in die Geheimnisse des guten Geschmacks und die Grundlagen des gastronomischen Handwerks eingewiesen. Pia Lehnen aus Gondorf vermittelt theoretische Grundlagen zur Ernährung. Das Interesse an den Miniköchen ist groß. In der Gruppe, die nach den Ferien startet, sind bereits alle Plätze belegt.