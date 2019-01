Gegen den inneren Schweinehund

Fit werden, Stress abbauen oder der Weg zur perfekten Bikinifigur: Sich mehr zu bewegen, steht jedes Jahr auf der Liste der guten Vorsätze weit oben. Doch schon Ende Januar haben viele ihr Vorhaben vergessen. Der innere Schweinehund hat wieder gesiegt. Schluss mit den Ausreden! Unsere Wochenspiegel-Tipps zeigen Sportarten, die richtig Spaß machen.

Künste aus Fernost: Kendo und Iaidou

Wer kennt nicht Karate und Judo? Kampfsportarten aus Ostasien, mit einer großen Anhängerschaft. Doch auch "Kendo" und "Iaidou" erfreuen sich steigender Beliebtheit. "Kendo" ist eine abgewandelte Variante jenes Schwertkampfs, wie ihn die Samurai erlernt haben. Hier geht es um das Beherrschen des Schwertes, Selbstständigkeit und Entschlossenheit. "Iaidou", die Kunst des Schwertziehens, ist ähnlich ungewöhnlich: Konzentration und die Einheit von Geist und Körper sind wichtig. Schüler erlernen, wie ein Schwert so gezogen wird, dass es bereits während des Ziehens als Waffe eingesetzt werden kann. Holzschwerter vermeiden die Verletzungsgefahr.Diese und weitere Kampfkünste kann man z.B. im Jiu-Jitsu "Fusegi" e.V. Kröv/Mosel oder beim Verein für Sport, Freizeit und Gesundheit in Bernkastel-Kues erlernen.

Nervenkitzel in der Höhe: Bouldern und Segelfliegen

Vom Boden hoch hinaus - und das ohne Sicherheitsgurt? Für viele eine beängstigende Vorstellung. Doch beim Bouldern, dem Klettern in Absprunghöhe, geht es sicher zu. In der Wittlicher Boulderhalle "The Cave" darf sich jeder an der künstlichen Kletterwand probieren. Eine weiche Matte verhindert den harten Aufprall. "Beim Bouldern ist nicht nur jeder Muskel beansprucht, sondern es werden auch Koordination, Beweglichkeit und Konzentration gefördert", sagt "The Cave"-Mitarbeiterin Marie Nitz. Zudem sei Bouldern ein geeignetes Mittel gegen Stress: "Als Gesundheitsmanagerin habe ich mich intensiv mit der Stress­prävention beschäftigt und herausgefunden, dass Bouldern als geeignetes Stressmanagement die persönliche Bewältigungskompetenz erhöhen kann." Ihr Kollege Armin Schwaab bekommt dabei nicht nur den Kopf frei: "Nebenbei behalte ich mein Gewicht im Griff (...) und bleibe fit." Bouldern sei für alle geeignet: Kinder sowie Erwachsene. Besondere Vorkenntnisse oder Ausrüstung braucht man nicht.

Wem die 4,50 Meter an der Wand nicht hoch genug sind, der kann es vielleicht mit Segelfliegen versuchen. Der Segelflugverein Südeifel Utscheid bietet seinen 65 Mitgliedern acht Segelflugzeuge und ebenso viele Lehrer. Ab 14 Jahren kann man das sichere Fliegen erlernen. Zum Ausprobieren gewährt der Segelflugverein ein Schnupperjahr für 500 Euro. Für Jugendliche und Studenten bieten Vereine oft Sondertarife an. Auch der Deutsch-Amerikanische-Segelflugclub mit seinen 100 Mitgliedern in Traben-Trarbach hilft mit ehrenamtlichen Fluglehrern beim Erwerb des Luftfahrerscheins. Die Segelflieger sind sich sicher: Ein Sport für Verantwortungsbewusste.

Boxen versus Pilates:Piloxing

Wer den Boden unter den Füßen nicht verlieren will und sich richtig auspowern möchte, der kann die Trendsportart "Piloxing" ausprobieren. "Das Fitness-Programm vereint die schnellen Bewegungen des Boxens mit kraftvollen Pilates-Elementen und wird durch tänzerische Komponenten abgerundet", sagt Tanzlehrerin Verena Galter vom Tanzcenter Bitburg. Das Fitness-Programm zu guter Musik sei besonders bei Frauen zwischen 18 bis 65 Jahre beliebt. Hört sich so an, als sei das ein idealer Sport, um den inneren Schweinehund wegzuboxen ...

Bitburg-Prüm:

Bernkastel-Wittlich:

