Gesprächskreis für trauernde Eltern

Der schmerzliche Verlust eines Kindes löst viele offene Fragen und verschiedenste Trauergefühle aus. Das Zulassen dieser Trauer, der entsprechende Umgang mit ihr, dass Eltern mit dem Verlust leben können, ist ein wichtiger Bestandteil des Gesprächskreises. Dieser wird von Anja Ruff, Hospizfachkraft/Trauerbegleiterin (Ambulanter Hospiz-und Palliativberatungsdienst) und Irmgard Olk, Diplom-Psychologin (Fachbereich Frauen und Familie), begleitet.

Der Gesprächskreis richtet sich an alle Eltern, die ein Kind in verschiedensten Lebensphasen verloren haben, sei es in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in einem späteren Lebensalter. In einem geschützten Rahmen können die Betroffenen zur Ruhe kommen, ihrer Trauer, ihren Fragen, Nöten und Ängsten Raum und Zeit geben. Sie können ihre Erfahrungen teilen, Trost und Ermutigung im Miteinander erleben.

Alle betroffenen Eltern sind willkommen zu folgendem Gesprächsabend: Donnerstag, 8. August, um 19 Uhr im Caritasverband Bitburg, Brodenheckstr. 1. Ein Einstieg für weitere Betroffene ist jederzeit möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist möglich unter der Telefonnummer 06561 /9671147. Dort erhalten Betroffene und Interessierte auch weitere Informationen.

Foto: B.Kasper/pixelio