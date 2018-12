Kunst-Kalender für 2019

Unter dem Titel "Im BILDE®SOG II-vornehmlich Landschaft" präsentiert die Kreissparkasse Bitburg-Prüm anlässlich des 100. Geburtstages des verstorbenen Künstlers Albrecht Klauer-Simonis einen breiten Querschnitt seines künstlerischen Schaffens. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, Joachim Streit, Ingolf Bermes, Vorsitzender des Vorstandes der Kreissparkasse Bitburg-Prüm, sowie Vorstandsmitglied Rainer Nickels gratulierten Christiane Hamann, der Witwe von Albrecht Klauer-Simonis, zu den beeindruckenden Werken.

Kunden der Kreissparkasse können sich in den Filialen ihr eigenes Kalender-Exemplar abholen. Der Maler, Fotograf, Keramiker und Kunstpädagoge Albrecht Klauer-Simonis stand seit 1950 in Kontakt mit der Künstlersiedlung Weißenseifen und verlegte 1963 seinen Arbeitsschwerpunkt dorthin. 1975 rief er das "Symposium Weißenseifen" ins Leben, das Christiane Hamann seit seinem Tod fortführt. Diese Einrichtung mit Schwerpunkt in plastischen Arbeiten führte zu zahlreichen Werken aus Sandstein, die das Gelände in einen Skulpturengarten verwandelt haben. 1989 gründete Albrecht Klauer-Simonis den Verlag Pi, wo auch seine Autobiografie erschien. Seine Urne wurde 2002 in Weißenseifen im Steinkreis des "Omega-Monumentes" beigesetzt.