Mann aus Eifelkreis stirbt nach Corona-Infektion

Schönwetter-Sonntag: Viele Trierer unterwegs, kaum Verstöße

Trier. Am frühlingshaften Sonntag haben sich die Trierer zwar viel an der frischen Luft bewegt, die Corona-bedingten Einschränkungen bei Versammlungen und Mindestabstände wurden nach Beobachtungen des Ordnungsamtes der Stadt Trier aber wie auch schon am Samstag weitgehend eingehalten.