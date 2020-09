Nachhilfe in den Ferien

Die Kommunen stellen dabei die Gebäude, das Ministerium für Bildung füllt sie mit Inhalten. Vor allem in Schulgebäuden der Städte und Verbandsgemeinden wird es drei Stunden Unterricht pro Tag geben. Dieser wird angeleitet von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülern, die dafür vorher geschult werden.

Die Herbstschule findet vom 12. bis 16. und vom 19. bis 23. Oktober statt. Die Nachhilfe wird täglich von 9 Uhr bis 12 Uhr an folgenden Standorten angeboten:

Verbandsgemeinde Arzfeld: Grundschule Arzfeld; Verbandsgemeinde Bitburger Land: Verwaltungsstelle Kyllburg; Verbandsgemeinde Prüm: Kaiser-Lothar-Realschule Plus; Verbandsgemeinde Speicher: ehemalige Kita Speicher; Verbandsgemeinde Südeifel: Grundschule Mettendorf. Für die Stadt Bitburg sind am Standort Grundschule Bitburg-Süd die Zeiten der Herbstschule für die Klassenstufen 1 bis 4 von 9 bis 12 Uhr und für die Klassenstufe 5 bis 8 von 13 bis 16 Uhr festgelegt.

Die Teilnahme ist auf eine Woche begrenzt und nur in Ausnahmefällen in beiden Wochen möglich. Es besteht kein Anspruch auf Schülerbeförderung. Das Anmeldeformular (unter: www.bitburg-pruem.de) bitte per E-Mail an herbstschule@bitburg-pruem.de senden.

Weitere Infos unter: www.ferien.bildung-rp.de