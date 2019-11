Nachwuchssorgen wachsen

Wegen Kindesmissbrauchs verurteilt

Remagen. 46-jähriger Mann muss für zwei Jahre und zehn Monate ins Gefängnis.Das Amtsgericht in Ahrweiler hateinen 46-jährigen Mann zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Er war angeklagt wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern in acht Fällen, jeweils in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch…