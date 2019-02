Naturnähe in Farbharmonie

"Malen bedeutet für mich, einmal ganz loszulassen vom Alltagsgeschehen und mit mir und dem Bild eins zu sein", sagt die Künstlerin Brigitte Lichter. Schon seit vielen Jahren widmet sie sich dem Malen mit Leidenschaft, nun stellt sie etwa 40 Kunstwerke im Brüderkrankenhaus aus. Die ersten Werke von Brigitte Lichter waren besonders von Landschafts- und Blumenmotiven geprägt. Im Atelier ihres Malerkollegen Wilfried Becker konnte sie ihre Kenntnisse erweitern und vertiefen.

Die Künstlerin, die zusammen mit ihrem Mann einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb führt, fertigt ihre Werke vor allem in Acryl an und arbeitet mit der Mixed-Media-Technik. Bei der Erstellung ihrer Bilder achtet Brigitte Lichter besonders auf Komposition und Farbharmonie. Die Bildideen der Eifeler Künstlerin, die 2014 den Kunstwanderpokal "Zen-Scheid" des Kunsthauses Zendscheid gewann, entstehen oft durch eine bestimmte Erfahrung oder einen plötzlichen Impuls.Ein besonderes Merkmal ihrer Arbeiten ist das "natürliche" Ergebnis, welches durch das Mischen von Acrylfarbe mit Tusche, Sand und Ruß entsteht. Für die Betrachter entfalten sich so naturnahe Bilder. Aber nicht nur der Malprozess, sondern auch die Themen der Werke sind vielseitig - ob realistisch, abstrakt oder mit Heimatbezug.

Um ihre künstlerischen Fähigkeiten zu vertiefen, absolviert Brigitte Lichter zurzeit ein berufsbegleitendes Studium an der Europäischen Kunstakademie. Ausgestellt hat die Künstlerin unter anderem bereits im Rathaus Perl oder im Rahmen der Bitburger Nacht der Künste sowie der Jahresausstellung der Europäischen Vereinigung Bildender Künstler aus Eifel und Ardennen in Prüm (EVBK). Außerdem sind ihre Werke regelmäßig in der Jahresausstellung im Haus Beda und im Atelier "Wuffa" in Malbergweich im Kreuzenberg zu sehen.

Info

Bis 22. März stellt Brigitte Lichter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier (Ausstellungsflur) aus. Die Ausstellung unter dem Motto "Potpourri" zeigt abstrakte sowie realistische Werke.