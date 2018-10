Offener Treff »Zeit für mich«

In Deutschland sind circa 2,8 Millionen Menschen auf Pflege angewiesen, so lauten die Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden (Dezember 2015). Etwa drei Viertel der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt, in den meisten Fällen von ihren Angehörigen. Somit ist die Familie die größte Pflegeeinrichtung Deutschlands. Einen Angehörigen in der Häuslichkeit zu versorgen bedeutet häufig für die Familie eine große zeitliche, körperliche und seelische Belastung. Durch die Übernahme der Pflege und Versorgung müssen bisherige Lebensgewohnheiten geändert werden, große Verantwortung und dauerndes Eingespannt sein erfordern viel Kraft. Der pflegende Angehörige ist einer großen Belastung ausgesetzt und fühlt sich mit der Aufgabe oft alleine gelassen. Umso wichtiger ist es, nach Entlastungsmöglichkeiten zu suchen.



Daher lädt die Beratungs- und Koordinierungsstelle Ehrenamt im Vor- und Umfeld der Pflege in Kooperation mit dem Demenznetzwerk Eifelkreis ein zu einem ersten Offenen Treff am Donnerstag, 25. Oktober, von 15 bis 17 Uhr. Er findet statt im Sozialamt der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm (Raum 2.23), Standort Alte Kaserne, Maria-Kundenreich-Straße 7, in Bitburg.



Nur wer auf sich selbst achtet, kann auch die Sorge für andere tragen. Durch den Offenen Treff haben Betroffene die Möglichkeit sich mit anderen pflegenden Angehörigen auszutauschen und ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen. Niemand kann einen so gut verstehen, wie ein anderer Mensch, der täglich ähnliche Situationen erlebt und weiß, wie schwierig es sein kann, einen Menschen zu pflegen, der einem nahesteht. Das Angebot ist kostenlos.

Kontakt & Infos



Ursula Weires, Beratungs- und Koordinierungsstelle Ehrenamt im Vor- und Umfeld von Pflege, 06561 / 6020-321, ursula.weires@drk-bitburg.de



Brunhilde Hell, Koordination Demenznetzwerk Eifelkreis, Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Amt 13 – Soziales, 06561 / 15-5209, hell.brunhilde@bitburg-pruem.de