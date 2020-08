Sonnige Grüße aus der Küche

Die Rezeptvorschläge reichen von leicht herzhaft bis süß, von exotisch bis heimatlich.





Tuna Türme…Sashimi

Achim Schilling vom Hotel-Restaurant Schillings in Meilbrück empfiehlt Gelbflossen-Tuna im Sesammantel gebraten, dazu Ponzu Sauce, Wakame-Glasnudeln, frittiertes Reisblatt mit Basmatireis und Ingwer-Limettensorbet. »Wir haben für euch dieses tolle Gericht gewählt, weil es durch seine spezielle Schärfe, die Frische und Kombination aus heiß und kalt perfekt zum Sommer passt«, sagt Achim Schilling.

Und so wird‘s zubereitet:

Glasnudeln kurz abkochen und abschrecken. Dann Wakame Algen mit Sweet-Sour Sauce, Sesam Öl, Koriander und etwas Soja Sauce würzen und mit den Glasnudeln mischen. Ponzu-Sauce mit etwas Reisessig, Sojasauce, gehacktem Ingwer und geschnittener Chilischote mischen. Die Reisblätter in heißem Fett kurz ausbacken. Basmatireis kochen und abschmecken (vielleicht etwas Zitronenmelisse hacken und unterheben). Dann Pak Choi mit Knoblauch und roten Zwiebeln anschwenken und nach Belieben mit Salz und Pfeffer würzen.

Danach Tuna in Streifen schneiden (ca. 2 auf 6 cm). Tuna in Mehl, Ei und Sesam wenden und in reichlich Öl kurz von allen Seiten braten. (Es muss noch ein roher Kern zu erkennen sein), anschließend auf Küchenpapier abtropfen lassen.



Das Ingwer-Limetten Sorbet kann in der Eismaschine hergestellt werden. "Man kann alternativ einfach ein gutes Limetten-Zitronen Sorbet kaufen, Zitronengras, Rohrzucker, etwas Wasser und frischen Ingwer auskochen und die Reduktion sowie Abrieb einer Limette unter das gekaufte Sorbet mengen«, rät Achim Schilling.

Zum Schluss das Ganze nach Laune anrichten.

Zutaten:

200g frischer Tuna (Sushi Qualität!) auf keinen Fall TK Ware!

Ponzu-Sauce, Sojasauce, Reisessig, Chili, Ingwer, Zitronengras, Sweet-Sour Sauce, frischer Koriander

Wakame Algen

Sesamöl

Glasnudeln, Reisblätter

Sesam, Basmatireis

Pak Choi Spinat

etwas Mehl

Limette

Rohrzucker

Rote Zwiebel

Ingwer-Limetten Sorbet

Holunderblüten-Joghurt-Panna Cotta

Das Restaurant Torschänke in Dudeldorf empfiehlt ein Saison-Dessert: Holunderblüten-Joghurt-Panna Cotta. Und so wird die Nachspeise zubereitet:

Joghurt, Puderzucker, Holunderblütensirup glatt rühren. Dann die eingeweichte Gelantine in warmer Sahne auflösen und in die Joghurtmasse rühren. In Gläser gleichmäßig abfüllen und 3 bis 4 Stunden kaltstellen. »Dazu marinierte Erdbeeren und Vanille Eis servieren«, geben Simon Berhard und Kilian Rau von der Dudeldorfer Torschänke noch als Tipp mit auf den Weg.

Zutaten für vier Portionen:

400 g Joghurt

200 ml Sahne

60 g Puderzucker

6-7 Esslöffel Holunderblütensirup

4 Blatt Gelantine

Zitronen-Quarkkuchen

Hermann Nübel, Patissier und Hotelier mit Konditorei im Waldhotel Sonnenberg in Bollendorf hat exklusiv für die WochenSpiegel-Leser sein Rezept für einen Zitronen-Quarkkuchen verraten. »Er ist leicht, fruchtig, frisch, schnell und sicher zu backen«, verspricht Hermann Nübel. »Die Besonderheit ist, dass dieser Kuchen je nach der Backform und Höhe als Muffin, Obstkuchenboden oder in der klassischen Marmorkuchenform verwendbar ist.«

Für den Zitronen-Quarkkuchen alle Zutaten in einzelnen Schüsseln abwiegen. Dann den Zucker mit den Eiern (Vollei)aufschlagen. Die Butter (21 Grad Celsius Optimaltemperatur), den Quark, das Mehl, einen Teelöffel Backpulver und eine Messerspitze Salz dazugeben. Ganz wichtig: Zitronensaft und die abgeriebene Schale der Zitronen beigeben. Alles zusammen verrühren (Maschine 4 Min. – Handrührbesen 7 Min.). In eine Form geben und je ca. 2 cm Teighöhe in der Form 10 min bei 175 Grad backen. Der Kuchen ist in jedem Fall fertig, wenn der Messer-Einstecktest ein trockenes Ergebnis zeigt.

Zutaten:

Grundzutaten Zucker, Butter, Eier, Mehl 1:1:1:1 verwenden

plus Spezialzusatz: Zitronen, Backpulver, Salz, Quark



Rezept für 800 g Teig:

200g Zucker, 200 g Butter, 100g Eier (5), 100 g Mehl, TL Backpulver. Da lt. Grundrezept bei den Eiern 100g Masse fehlen werden diese 100 g Eier jetzt ersetzt mit 50 g Quark und 50 ml Zitronensaft.

Sybille Schönhofen