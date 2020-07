Unterstützung für Ehrenamtler

Kita Waldplatz in Konz-Roscheid erneut zerstört

Konz. In leider regelmäßigen Abständen wird der für die Kinder so wichtige und schöne Kita Waldplatz in Konz-Roscheid zerstört. Es scheint eine Endlosschleife: Fleißige Helfer bauen mühevoll den Waldplatz (wieder) auf und kurze Zeit später ist alles wieder verwüstet.