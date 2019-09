Vereinsarbeit baut Brücken

Baumholder: Marco Forster siegt beim Stadtlauf

Baumholder. Frankfurt, Baumholder, Kailua. So lässt sich die Reiseroute des aus Freisen stammenden Marco Forster beschreiben. Jüngst bei den Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt Zweiter in seiner Altersklasse geworden, startete er am Sonntag beim vierten Stadtlauf in Baumholder, bevor er am 12. Oktober beim legendären Ironman auf Hawaii antritt.

