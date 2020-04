Wirtschaft: Eifelkreis startet Umfrage

Vandalismus auf dem "Nette-Schiefer-Pfad"

Trimbs. Drei Schutzbarrieren an der Nette sind jüngst am Traumpfad "Nette-Schiefer-Pfad" zerstört worden. Die abgerissenen Holzteile wurden von den Tätern in die Nette geworfen. Es ist Strafanzeige bei der Polizei in Mayen erstattet worden, so der Trimbser Ortsbürgermeister Peter Schmitt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Mayen unter: 0 26 51 /…