Wo Frau im Mittelpunkt steht

Der Countdown läuft: Nicht mehr lange, und es ist wieder Bedamarkt in Bitburg. Dieses Jahr mit einer besonderen Neuerung: Erstmalig präsentiert der WochenSpiegel am Bedamarkt-Wochenende 16./17. März eine Frauenmesse.Passend zum Slogan »EFF – Echt. Faszinierend. Feminin« gibt es dort allerhand zu entdecken – der Eintritt ist kostenlos.

Beauty und vieles mehr

Renommierte Aussteller sind am Messewochenende vor Ort. Ob Beautyprodukte rund um die Schönheit, die neuesten Informationen in Sachen Körperpflege, Gesundheit oder Fitness, nachhaltige Reinigungs- Produkte, Kunst und Kultur – das alles und noch vieles mehr können Interessierte auf der Frauenmesse entdecken. Natürlich sind auch die Herren der Schöpfung willkommen. Und da am Bedamarkt die Automobilmesse nicht wegzudenken ist, sind auch zwei Autohäuser am Start. Einfach dem pfiffigen Mini am Eingang folgen und von 10 bis 18 Uhr an beiden Tagen entspannte Stunden in toller Atmosphäre genießen.

Flanieren und Entdecken macht natürlich hungrig – oder zumindest Lust auf eine gute Tasse Kaffee. Wir schaffen Abhilfe: Zum gemütlichen Verweilen lädt unsere Lounge-Ecke ein.

Live-Programm

Unterhaltung gibt‘s übrigens nicht nur an den Ständen: Ein Live-Programm wird an beiden Tagen für Abwechslung sorgen. Klingt gut? Finden wir auch! Ein Besuch lohnt sich garantiert

In loser Reihenfolge präsentieren sich in den kommenden Wochen unsere Aussteller mit Kurz-Testimonials.