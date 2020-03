Zwei Extra-Termine für Corona-Abstriche

Seit Dienstag vergangener Woche ist die Sichtungsstelle Corona der Kreisverwaltung in Durchführung des DRK in Betrieb. Auffällig sei, teilt die Kreisverwaltung mit, dass aus dem deutsch-luxemburgischen-belgischen Grenzgebiet kaum Testpersonen in Bitburg erscheinen.

Gemeinsam mit Landrat Dr. Joachim Streit und dem Leiter der Sichtungsstelle des DRK, Torsten Meier, haben die Bürgermeister Andreas Kruppert (VG Arzfeld) und Moritz Petry (VG Südeifel) und Aloysius Söhngen (VG Prüm) zusätzliche Abstrich-Termine in diesem Raum geplant.

Am Mittwoch, 25. März, in Körperich und Freitag, 27. März, in Daleiden, werden Sichtungstermine durch die mobile Sichtungsstelle des DRK angeboten. Die Sichtungstermine sind von 10-14 Uhr an beiden Tagen angesetzt. Es wird nach den Regeln des Robert-Koch-Instituts eine Vorprüfung erfolgen, um zum Abstrich zugelassen zu werden. Die Krankenkasse trägt die Kosten, deshalb sind Personalausweis und die Versicherungskarte der Krankenkasse mitzubringen.

In Körperich findet der Abstrich an der Gaytalhalle statt und in Daleiden an der Grundschule.

Als zusätzliches Angebot konnten jeweils Ärzte gewonnen werden, die auch eine weitere Beratung der Erkrankten und die Ausstellung von Rezepten für erforderliche Medikamente gewährleisten.

Das stationäre Angebot in Bitburg bleibt für alle Kreisbewohner in dieser Zeit bestehen.

Ein dritter Einsatz ist im Grenzgebiet der VG Prüm zu Luxemburg und Belgien vereinbart,

der in Bleialf stattfinden soll. Genauer Termin und Ort werden bekanntgegeben.

Alle Personen aus dem Kreisgebiet, unabhängig vom Wohnort, können die Termine an den drei Tagen wahrnehmen.

Des Weiteren bittet die Kreisverwaltung, bereits positiv in Luxemburg Getestete sich dringend mit dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung in Verbindung unter Tel. 06561-4640 zu setzen. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist dazu jeder von sich aus verpflichtet. Das Unterlassen kann strafrechtlich geahndet werden.