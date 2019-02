Daleiden startet furios in Richtung Höhepunkt

Am vergangenen Wochenende hat der Vereinsring Daleiden zur großen Prunk- und Galasitzung nach Daleiden eingeladen. In der ausverkauften und bunt geschmückten Halle boten die Akteure ein abwechslungsreiches Programm. Unter Leitung von Sitzungspräsident Thomas Maus und dem Elferrat der Karnevalsfreunde Daleiden begeisterten die Akteure mit einem bunten Mix aus Büttenrede, Sketchen und Tänzen. Höhepunkte des Abends waren wie immer die perfekt einstudierten Tänze der Daleidener Garden, die Tanzeinlagen der Männerballette Arzfeld und Daleiden und das Finale mit der Stimmungscombo "Das Tetra Pack". Auch RKK Präsident Hans Mayer überzeugte sich davon, wie im Islek gefeiert wird. "Dies ist Karnevalsbrauchtum wie man es sich vorstellt", so der Vorsitzende des karnevalistischen Dachverbandes. Nach dem furiosen Start in die Session erwarten die Jecken nun gespannt die nächsten Veranstaltungen bis zum großen Höhepunkt, dem traditionellen Rosenmontagsumzug.

Akteure der Prunk- und Galasitzung Daleiden



Sitzungspräsident

Thomas Maus

Vereinspräsident

Danny Faymonville

Elferrat

Dennis Bräuer

Thomas Klein

Alexander Hambalgo

Phillipp Dahm

Daniel Schwinden

Bernd Lotzkes

Rainer Lotzkes

Marco Kaschten

Achim Berg

Joachim Röder

Manfred Kootz

Mike Senftleben

Gardetanz Jugendgarde

Jana Ambros

Alina Dethier

Nina Heinz

Pauline Leifgen

Lea Lutgen

Enya Fank

Hannah Krüger

Anna Heinz

Antonia Kandels

Lina Leifgen

Trainer: Linda Metz, Lara Leifgen, Lena Nelles

Gardetanz Bluebirds

Lara Leifgen

Jelena Trenz

Lena Nelles

Merle Kootz

Lisa Dahm

Carina Thommes

Sophia Banz

Julia Kops

Erika Diederich

Lena Heinz

Trainer: Erika Diederich, Lisa Dahm, Lorena Maus

Hot Shoes Pronsfeld

Janine Nober

Julia Tix

Jule Dimmer

Laura Haas

Katharina Baur

Anna Spoo

Julia Merkes

Sophia Theis

Max Willmes

Jasmin Leick

Theresa Müller

Lena Schmitz

Sophia Baltes

Carolin Krump

Julia Tarnow

Stefanie Krönert

Trainerin: Jana Löfgen

Sketch „An der Bushaltestelle“

Ruth Maus, Andrea Heinz, Bronja Kootz, Birgit Banz

Showtanz Jugendgarde "Frozen"

Jana Ambros

Alina Dethier

Nina Heinz

Pauline Leifgen

Lea Lutgen

Enya Fank

Hannah Krüger

Anna Heinz

Antonia Kandels

Lina Leifgen

Trainer: Linda Metz, Lara Leifgen, Lena Nelles

Sketch "Talkshow"



Sarah Lotzkes

Rainer Lotzkes

Christiane Baars

Raphaela Loges

Marina Audrit

Männerballett Arzfeld "Dschungel"

Berni Ademes

Roman Ademes

Friedhelm Röder

Michael Neuen

Dominik Schmitz

Thomas Zender

Achim Krein

Sascha Kulik

Jimi Visser

Rainer Hoffmann

Axel Antony

Showtanz Körperich " Afrika"

Janine Colling

Frieda Geib

Linda Ludwig

Christina Lutgen

Sofia Saey

Chiara Theis

Tabea Theis

Kim Wirtz

Alissa Zahren

Tamara Zahren

Martin Ludwig

Florian Majerus

Trainer: Linda Ludwig, Chiara Theis, Tabea Theis

Männerballett Daleiden "Superhelden Akademie"

Thomas Haas

Stefan Eckertz

Markus Wangen

Patrick Lützen

Daniel Kockelmann

Markus Franzen

Danny Faymonville

Phillip Dahm

Trainer: Nathalie Hambalgo, Yvonne Metz, Steffi Thies

Showtanz Blue Birds "Die 80er"

Erika Diederich

Carina Thommes

Julia Kops

Lorena Maus

Lisa Dahm

Hannah Strehl

Corinna Reichert

Lena Heinz

Sophia Banz

Luisa Schäler

Merle Kootz

Jelena Trenz

Lena Nelles

Das Tetra Pack

Guido Schronen

Phillipe Müller

Thomas Maus