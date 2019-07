»Wandertouren im Islek«

Die Verbandsgemeinde Arzfeld hat in den vergangenen Jahren viel Geld in die Einrichtung dieser neuen Rundwanderwege investiert. So wurden sechs Premiumrouten des NaturWanderPark delux installiert und 27 neue örtliche Wanderwege eingerichtet. Es handelt sich nur um Rundwege, da dies für die Wanderer wesentlich einfacher ist. Sie parken am Startpunkt das Auto und kommen zum Schluss der Wanderung wieder bei ihrem Auto an. Zu jeder Strecke gibt es in der Broschüre ein Foto sowie Infos zum Höhenprofil, der Streckenlänge, Einkehrmöglichkeiten und den Highlights am Weg.

Der Pocketguide ist bei der Touristinformation Arzfeld, in der Postagentur Daleiden und im Haus des Gastes in Waxweiler erhältlich.