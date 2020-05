Bickendorf: Vorverkauf für das Nimsrock-Festival startet

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, dass Großveranstaltungen in Zeiten von Corona bis zum 31. August 2020 nicht stattfinden dürfen ist nun auch das geplante Nimsrock Festival in diesem Sommer (1. August) auf der Motorradwiese in Bickendorf den Auflagen zum Opfer gefallen.

Das Festival was zuletzt vor 15 Jahren stattfand wurde vom Ausrichter dem Förderverein Bickendorf hilft e.V. auf den 7. August 2021 verlegt. "Wir werden dank unseren Sponsoren und dem persönlichen Kontakt zu den Bands das gesamte LineUp mit ins neue Jahr nehmen", so Wilfried Kootz, Vorsitzender des ausrichtenden Vereins. Kootz weiter: "Wir vom Organisationsteam bedauern es sehr, dass wir das Festival in diesem Jahr nicht ausrichten können, haben aber vollstes Verständnis, denn die Gesundheit aller Helferinnen und Helfer und der Besucher steht natürlich im Vordergrund."

Der Kartenvorverkauf für das Nimsrock Festival 2021, startet am Freitag den 15. Mai 2020 um 9 Uhr. Karten gibt es nur online unter www.nimsrock.de. Der Erlös des Festivals geht auch 2021 an Special Olympics Rheinland, der Sportorganisation im Land für Menschen mit geistiger Behinderung. Mehr Infos auch unter www.nimsrock.de oder 0170-9969889.

(red)