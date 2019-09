Biker bei Unfall nahe Niel schwer verletzt

Schlägerei und beschädigte Fahrzeuge

Boppard. Die Polizeiinspektion (PI) Boppard hatte am Wochenende mehreren Einsätze. So kam es am Sonntagmorgen, 22. September, gegen 4 Uhr vor einer Kneipe in der Rheinallee (Boppard) zu einer Schlägerei. Laut Zeugen waren etwa 10 bis 15 Personen beteiligt.

