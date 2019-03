Beda Markt - Ein Fazit

"Wir dürfen sehr stolz auf unseren Beda Markt sein", zieht Edgar Bujara, Sprecher der Werbegemeinschaft der Bitburger Autohändler ein sehr zufriedenes Fazit nach der 40. Ausgabe der großen Handels- und Gewerbeschau. Für ihn steht fest, dass er, nachdem er 18 Jahre lang die Automobilausstellung auf die Beine gestellt hat, im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung steht. Es sei an der Zeit, das Zepter an die jüngere Generation weiterzugeben. Seinem Nachfolger-Trio will er unbedingt mit auf den Weg geben, an der neuen Akrobatik-Show im Autozelt festzuhalten, die in diesem Jahr noch mehr Besucher angezogen habe. Die Anzahl der bislang acht Auftritte an zwei Tagen sollte erhöht werden, so gut sei die Artistin angekommen, findet Bujara. Ausgezahlt hat sich auch, Beleuchtung und Heizung aufzustocken. In diesem Jahr musste niemand mehr unterm Zirkuszelt frieren, Beschwerden wie im vergangenen Jahr blieben aus.

Weniger Messebesucher als in den Vorjahren

Spricht Bujara von mehr Besuchern bei der Automobilausstellung, schätzt die Polizei die Gesamtzahl der Beda Markt Besucher hingegen niedriger ein als in den vergangenen Jahren. Da war die Rede von 60.000, am vergangenen Wochenende sollen es 20.000 Besucher weniger gewesen sein. Daran mögen die Wetterkapriolen mit Regen und Hagel ihren Anteil gehabt haben. Den Streetfood-Anbietern auf dem Bedaplatz hat es die Stimmung jedenfalls nicht verhagelt. "Die Leute waren trotz schlechter Witterung locker drauf und haben gesagt, sie kommen im nächsten Jahr wieder", sagt Edgar Bujara.

Durchweg positives Feedback gab es auch auf der Frauenmesse in der Stadthalle, die den Beda Markt zum ersten Mal um Frauenthemen ergänzt hat. "Wir haben jetzt schon Buchungen fürs nächste Jahr und Anfragen von neuen Ausstellern", berichtet Evelin Maus, Geschäftsführerin des WochenSpiegels. "Das Risiko, ein neues Thema zu wagen, wurde belohnt." Und es hat sich gezeigt, dass die Frauenmesse nicht nur Frauen interessiert. Zum einen kamen insgesamt mehr Besucher als zu den Gesundheitsmessen in den Vorjahren in die Stadthalle, zum anderen waren mehr Männer unter ihnen.

Nach der gelungenen Premiere gibt es in der Ideenschmiede schon Vorschläge für die Zukunft: von einem Businessbrunch für alle Aussteller bis zur Aftermesseparty und dem Wunsch nach einer zusätzlichen Frauenmesse andernorts. Auch der Bürgermeister sieht die Frauenmesse als Bereicherung: "Ich freue mich, dass die erste Frauenmesse des Wochenspiegels die Feuertaufe mit Bravour bestanden hat und auf eine positive Resonanz gestoßen ist", sagt Joachim Kandels. Insgesamt spricht er von einem gelungenen Beda Markt mit zufriedenen Händlern und Ausstellern.

Frauenmesse steigert die Attraktivität

Andreas Theis, Vorstand der Volksbank Eifel, die die Handwerkerausstellung auf die Beine stellt, bestätigt: "Die Aussteller berichten von guten und abschlussorientierten Gesprächen mit den Besuchern." Auch das Abendprogramm kam gut an: "Die musikalischen Events im Handwerkerzelt waren ein voller Erfolg." Auch er ist der Meinung, dass die Attraktivität des Beda Marktes "insbesondere durch die neue Frauenmesse weiter gestiegen ist".