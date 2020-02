Bilder von Udo, Otto & Co.

Diskussion mit Rapper Ben Salomo

Idar-Oberstein Stadt. In Kooperation mit der Schulsozialarbeit der Integrativen Realschule Plus Idar-Oberstein hat der Jugendtreff am Markt den Rapper Ben Salomo nach Idar-Oberstein eingeladen. Am Dienstag, 3. März, findet zunächst eine Schulveranstaltung mit Salomo in der IRSplus statt, um 19 Uhr kommt er zu einer öffentlichen Veranstaltung in den JAM. Dabei beleuchtet Ben Salomo historische Hintergründe und aktuelle Gesichtspunkte von Antisemitismus und diskutiert Möglichkeiten, wie die Gesellschaft damit umgehen sollte.

