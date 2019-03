Bildergalerie: Impressionen der Frauenmesse zum Bedamarkt

UPDATE: Einbrüche bei Prümer und Bitburger Post

Niederprüm. In der Nacht zum Freitag, 15. März, zwischen 20 Uhr und 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Postzustellstützpunkt in Prüm, Auf Rietzfeld, Industriegebiet Niederprüm. Der oder die Täter drangen auf noch ungeklärte Weise in die Verteilerhalle ein und öffneten gewaltsam zwei dort vorhandene kleine Wandtreosre. Aus diesen wurden mehrere schwarze Geldtaschen mit Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Zudem wurden etliche der dort zwischengelagerten Postpakete aufgerissen und durchwühlt. In der Nacht zuvor, Donnerstag, 14. März, wurde bereits in das Zustellzentrum in Bitburg eingebrochen.