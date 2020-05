Bitburg: Unterstützung für Künstler

Um Künstler aus der Region in der aktuellen Situation zu unterstützen und zu fördern, startet der Gewerbeverein Bitburg ab kommender Woche eine Hilfsmaßnahme. „Wir haben runde Aufkleber (siehe Abbildung) mit dem Motto #BitburgSindWir“ produzieren lassen, die zum Preis von € 3,00/Stck. an vielen Verkaufsstellen in Bitburg wie z. B. der Volksbank Eifel am Bedaplatz, Kreissparkasse Bitburg-Prüm in der Trierer Straße, Modehaus Messerich, Media Parts, REWE Jan Müller und Kunstecke Hein ab Samstag dem 16. Mai erhältlich sein werden“, so der Vorsitzende des Gewerbeverein Bitburg Lars Messerich.

„Der Erlös aus dem Verkauf der Aufkleber soll in vollem Umfang zum Engagieren und für Auftritte von Künstlern und Musikern Verwendung finden, die dann zur Unterhaltung und zum Schaffen einer angenehmen Atmosphäre und Stimmung in der Innenstadt zum Einsatz kommen“, so Lars Messerich weiter. Darüber hinaus können die Aufkleber auch gerne über die E-Mail-Adresse info@gewerbeverein-bitburg.de bestellt werden. „Wir freuen uns, wenn weitere Unternehmen und Kunden, diese Hilfsmaßnahme für die Künstler durch den Kauf eines Aufklebers unterstützen“, so Lars Messerich.

