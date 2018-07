Bitburg ist bis Montag Nationentreff und Festmeile

Den Start machte am Freitagabend die Band Mytallica in der Stadthalle. Das ist ein Novum: Festzelt und Festplatz am Alten Gymnasium sind passé, jetzt spielt sich das Hauptgeschehen rund um die Bitburger Stadthalle mit Vorplatz und dem Platz am Grünen See unterhalb des Rathauses ab.

In diesem Jahr sind Volkstanz-, Folklore- und Musikgruppen aus 15 Ländern Europas und aus Argentinien mit insgesamt über 1.000 Teilnehmern beim Europäischen Folklore-Festival in Bitburg zu Gast. Die weiteste Anreise hat die Tango-Gruppe „Malevaje Porteno“ aus Argentinien. Jede Menge Tanz und Livemusik gibt es am Wochenende in der Bitburger Innenstadt und auf dem Bedaplatz die Kirmes. Der Sonntag wird mit dem Fassanstich und Freibierausschank der Brauerei beginnen.

Fotos: Wilfried Kootz