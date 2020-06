Bitburg: Unfall mit Lkw auf der BAB 60

Toilettenhäuschen brennt nieder

Stroheich. Die Toilettenanlage an der Grillhütte in Stroheich ist am vergangenen Dienstag den Flammen zum Opfer gefallen. Am Dienstag, 9. Juni, gegen 17.30 Uhr, ist die Toilettenanlage der Stroheicher Grillhütte durch ein Feuer zerstört worden. Laut Polizei kann bei diesem Brand angenommen werden, dass es sich um Brandstiftung handelte. Angerückte Feuerwehrleute der…