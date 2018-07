Blinde Seniorin alarmiert Feuerwehr wegen Wohnungsbrand

Bitburg. Brandgeruch und ein einsetzender Rauchmelder alarmierten am Freitagabend, 30. Juni, gegen 22.25 Uhr eine blinde Seniorin in ihrer Wohnung. Blitzschnell verständigte sie die Feuerwehr. Die ersten am Einsatzort eintreffenden Rettungskräfte hatten den Brandherd rasch gefunden und brachten das Feuer schnell unter ihre Kontrolle. Ein technischer Defekt an einem Boiler im Bad hatte zu dem Brand in der Wohnung geführt. Die Seniorin konnte nach Polizeiangaben unverletzt aus der Wohnung gerettet werden. Kräfte des DRK kümmerten sich um die Dame. Der Schaden in den Wohnung hält sich dank des schnellen Einsatzes der Bitburger Feuerwehr in Grenzen. Im Einsatz war die Feuerwehr Stadtmitte, das DRK und die Polizei Bitburg.Brandgeruch und ein einsetzender Rauchmelder alarmierten am Freitagabend, 30. Juni, gegen 22.25 Uhr eine blinde Seniorin in ihrer Wohnung. Blitzschnell verständigte sie die Feuerwehr. Die ersten am Einsatzort eintreffenden Rettungskräfte hatten den…

weiterlesen