Corona: Bitburger Polizei ahndet VerstÃ¶ÃŸe gegen MaÃŸnahmen

Kreis bereitet Impfzentrum in Polch vor

Polch. Landrat: „Standort Maifeldhalle bietet gute Rahmenbedingen."Der Landkreis Mayen-Koblenz plant in der Maifeldhalle in Polch ein Corona-Impfzentrum zu errichten. Die Vorbereitungen zur Inbetriebnahme laufen aktuell auf Hochtouren, um schnellstmöglich nach Zulassung des Corona-Impfstoffes mit den Impfungen…