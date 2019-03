Dragi fegt über die Eifel

Bitburg. Stromausfall, umgestürzte Bäume und etliche Einsätze im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Trier, bisher aber keine Personenschäden. In Bitburg wütete der Sturm so stark, dass er Teile des Daches der Stadthalle abgedeckte. Fotos: Siko