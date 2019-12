Einbruch in Bitburg

Bitburg. Die Polizei sucht Zeugen für Einbruch in der Nansenstraße in Bitburg. Am Samstag, 14. Dezember, zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Nansenstraße in Bitburg ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten gezielt die Räumlichkeiten. Es ist nicht…

