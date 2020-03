Flugplatz Bitburg: Zuversicht liegt in der Luft

Fallzahlen steigen - 300 Tests im Abstrichzentrum

Altkreis Monschau. Die gemeinsam tagenden Krisenstäbe der Stadt Aachen und der StädteRegion Aachen haben sich am Freitagmorgen getroffen, um die aktuelle Lage in Sachen Corona-Virus zu besprechen. Dabei wurde festgehalten, dass es insgesamt in der StädteRegion nunmehr 49 Fälle gibt, davon 12 in der Stadt Aachen, 29 Fälle in den übrigen neun Kommunen der StädteRegion, 8 konnten bislang nicht zugeordnet werden.

