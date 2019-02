Gebäudeteile stürzen von Haus herab

Bitburg. Am Mittwoch, 27. Februar, kam es gegen 19 Uhr in der Josef-Niederprüm-Straße in Bitburg zu einem Polizeieinsatz. An einem dortigen Anwesen lösten sich mehrere größere Mauer- bzw. Putzstücke und fielen zwischen die dort geparkten Fahrzeuge zu Boden.