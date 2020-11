Polizei löst Feier auf und appelliert an Bürger

Uferlichter leuchten auch diesen Winter

Bad Neuenahr. Mehrere Szenarien und ein umfassendes Hygienekonzept sind in Bad Neuenahr in Arbeit.Die Uferlichter haben sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil des weihnachtlichen Geschehens im Ahrtal entwickelt. Dank der vielen ehrenamtlichen Helfer entsteht jedes Jahr eine besondere Lichterstimmung am Ahrufer und im Kurpark, die…