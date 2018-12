Polizeifund: Drogen, Armbanduhren und eine Schusswaffe

Gladiators verlieren gegen Tübingen

Trier. Die Gladiators haben das erste Rückspiel ihrer vierten Saison verloren: In Tübingen misslang per 81:89 die Revanche für das 77:86 am 11. November in Trier, wo es am ersten Januar-Samstag um 18 Uhr (!) mit dem Rückspiel gegen Hamburg weitergeht