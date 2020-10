Unbekannte erbeuten Geldkarte und Bargeld

Die Tat ereignete sich am Nachmittag zwischen 15 und 16 Uhr in der Filiale der Sparda-Bank Südwest in Bitburg. Während der Geschädigte im Foyer der Bank seine Kontoauszüge am Automat ausdruckte, wurde er von einem südländisch aussehenden Mann in ein Gespräch verwickelt, in dem dieser vortäuschte, er habe Probleme mit dem Bedienen des Geldautomaten. Das Ablenkungsmanöver wurde dann vermutlich von einem zweiten Täter ausgenutzt, der die im Kontoauszugsdrucker befindliche Kontokarte des Geschädigten entwendete. Dem Opfer suggerierte man dann, der Automat habe seine Karte eingezogen. Die dazugehörige PIN wurde bereits vorher ausgespäht oder nachher von den Tätern manipulativ erlangt. Dass der Mann bestohlen wurde, erfuhr er erst am Montag auf der Bank, als er seine vermeintlich durch den Kontoauszugsdrucker eingezogene Geldkarte wieder abholen wollte. Die Täter erbeuteten in diesem Fall mehrere tausend Euro.

Die Polizei rät: