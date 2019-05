Vandalismus in Bitburg

In der Nacht vom Freitag, 3. Mai, auf Samstag, 4. Mai, wurde die öffentliche Toilettenanlage auf dem Bedaplatz in Bitburg von unbekannten Tätern verwüstet. Aus dem zur Toilettenanlage gehörenden Beet wurden einige Pflanzen herausgerissen, im Treppenhaus verteilt und in die unterirdisch angelegte WC-Anlage im Bereich des Herren WC geworfen. Die Urinale wurden damit verstopft. Weiterhin wurde eine Toilette mit dem Inhalt eines Müllsackes verstopft.

Am Samstag, 4. Mai, meldete ein Verkehrsteilnehmer um 2.53 Uhr zwei ausgehobene Gullideckel in der Hubert-Prim-Straße in Bitburg. Beide Deckel wurden mittig auf die Fahrbahn gelegt. Nach Anzeigenaufnahme wurden die Deckel durch die Streife wieder eingesetzt.

Hinweise zu den Verursachern bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850.

Foto: Symbolfoto